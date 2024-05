Où est la petite Aria ?

Ayant gagné un séjour sur l’île australienne où elle passait ses vacances enfant, Savannah emmène son mari Brad et sa fille Aria, qui vient de fêter ses 5 ans, découvrir cet endroit paradisiaque. L’accueil est exemplaire et le cadre sublime. Ils lient connaissance avec Jane, l’une des employées de l’hôtel ainsi qu’avec Nick et Gabby, un jeune couple de vacanciers qui éprouvent des difficultés à avoir un enfant. Savannah et Brad décident de laisser Aria au mini-club de l’hôtel pour partir en randonnée et profiter du spa, mais quand sa maman vient la chercher en fin de journée, leur petite fille a disparu et Pete, l’homme qui est en charge du mini-club, ne semble pas s’en inquiéter outre mesure. Avec l’aide des habitants de l’île et de la police locale, les parents se lancent alors à corps perdu dans la recherche de leur enfant...