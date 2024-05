Où sont passés les Morgan ?

Meryl et Paul Morgan renvoient l'image d'un couple uni, à qui tout réussit à Manhattan. Pourtant, la passion qui les animait s'étiole peu à peu et leur mariage bat de l'aile. Leur existence bascule lorsqu'ils sont témoins d'un assassinat. Dès lors, ils deviennent la prochaine cible d'un tueur à gages et doivent immédiatement quitter New York. Sous la protection du FBI, ils partent s'installer dans un centre de protection situé dans le Wyoming. Surveillés nuit et jour, ils doivent s'habituer à leur nouvel environnement...