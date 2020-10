Oum le dauphin blanc - Big Baluha Burger

Maeva est dévastée. A moins de payer une amende exorbitante, son restaurant va devoir fermer, suite à la visite d’un étrange inspecteur. C’est alors que Van Krook propose à Maeva de payer l’amende pour elle, mais à condition de transformer son restaurant en fast-food ! Maeva n’a pas le choix et accepte, mais Yann et ses amis ont des doutes. Et si tout ceci n’était qu’un coup monté ?