Oum le dauphin blanc - Blaise et Rico super-héros

Après avoir sauvé Auru de la noyade, Blaise et Rico sont chaleureusement remerciés par Papa Tuanaku qui les couvre de cadeaux. Depuis, des catastrophes se déclenchent en pagaille et les deux sbires de Van Krook surgissent toujours tels des héros pour sauver la situation. Yann commence à trouver cela très curieux. Et si Blaise et Rico déclenchaient eux-mêmes ces catastrophes ?