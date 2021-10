Oum le dauphin blanc - Ce n'est qu'un au revoir - Partie 1

Yann et ses amis découvrent stupéfaits que tous les dauphins de la région se sont réunis pour rendre visite à Oum. De vieilles connaissances comme Igor, Rosie, Petit Oum et sa mère sont là. Passée la joie des retrouvailles, l’inquiétude gagne les habitants, ils semblent fuir quelque chose et comptent sur Oum pour les guider vers d’autres contrées… Le temps est-il venu pour Oum de quitter Yann ?