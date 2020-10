Oum le dauphin blanc - Clarissa

Clarissa, la nièce de Van Krook vient passer ses vacances sur le yacht de son oncle. Mais elle s’ennuie et rêve de se faire de nouveaux amis. Elle fait alors la rencontre de Yann et d’Oum. La jeune fille tombe sous le charme de Yann et ce dernier lui fait rencontrer Timéti, et Auru. Tous ignorent encore qu’elle est la nièce de leur ennemi juré. Clarissa va tout faire pour que ses nouveaux amis ne le découvrent pas.