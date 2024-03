Oum le dauphin blanc - Coupés Du Monde

C’est la catastrophe pour Maïmiti : il n’y a plus Internet dans tout l’atoll et toutes les communications sont rompues avec le reste du monde. Yann, Oum et leurs amis vont devoir tenter de réparer le câble sous-marin par leurs propres moyens afin de parvenir à contacter les autorités. En effet, Blaise et Rico profitent de cette coupure pour pêcher dans une zone interdite.