Oum le dauphin blanc - Croisière romantique

Pour son anniversaire, Patrick a offert à Yann son permis bateau et le jeune homme a passé l’examen. Alors quand Papa Tuanaku et Tapuna cherchent un bateau pour faire une croisière romantique, Yann propose de les emmener sur le Taaora. Seulement Patrick n’est pas au courant et un tsunami se prépare au large de Maotou. La croisière s’annonce plus mouvementée que prévue !