Oum le dauphin blanc - Equilibre fragile

Alors qu’un grand banquet réunissant tous les chefs de l’atoll s’organise, Yann, Oum et Auru découvrent qu’une algue étrange recouvre la barrière de corail et que les crabes désertent les eaux de Maotou. On ne trouve également plus aucun requin. Quelque chose dérègle l’écosystème, mais quoi ?