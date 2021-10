Oum le dauphin blanc - Frères d'écume

Après avoir malencontreusement cassé la coquille d’un bénitier géant destiné à une cérémonie, Yann et Auru sont chargés d’en trouver une nouvelle. Mais Auru n’a pas le temps de pêcher, il a un rendez-vous très important. Yann est de plus en plus intrigué par l’attitude de son ami et cherche à savoir qui il doit retrouver….