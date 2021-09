Oum le dauphin blanc - Chaman d'un jour

Ramana doit s’absenter quelques temps et confie contre toute attente à Yann la tâche d’être son remplaçant. Yann est perplexe, mais ne peut pas refuser. Il va vite découvrir que la vie de chaman est bien plus compliquée qu’il ne l’imaginait et va provoquer sans le vouloir de nombreuses catastrophes. Heureusement il peut compter sur Timéti, l’apprentie de Ramana pour l’aider à tout remettre en ordre.