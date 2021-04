Oum le dauphin blanc - La cité engloutie - Partie 2

Yann et ses amis sont parvenus à mettre Reldan hors d’état de nuire et ont trouvé l'ultime indice les menant à la cité engloutie. Mais Reldan n’a pas dit son dernier mot et s’évade à nouveau, il part à leurs trousses pour mettre la main avant eux sur le trident de Mofa’ana, un sceptre aux pouvoirs mystérieux qui gît dans les profondeurs de la cité engloutie.