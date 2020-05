Oum le dauphin blanc - La colère du Dieu Requin

Suite à une maladresse de Ramana, une tempête risque de ravager l’île alors Yann, Oum et Auru vont devoir déposer une offrande au point le plus profond de l’océan pour calmer la colère du dieu requin, mais pas facile de faire équipe quand on est sous pression !