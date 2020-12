Oum le dauphin blanc - La légende du dauphin rose

Yann et ses amis font la connaissance d’un incroyable dauphin rose qu’ils prénomment Rosie. Mais au village cette nouvelle produit une certaine panique. La venue de ce dauphin rose à Maotou serait une prophétie annonciatrice d’une catastrophe sans précédent. Le dauphin rose doit partir et vite ! Ne croyant pas à la prophétie, Yann s’oppose aux villageois. Cette querelle va leur faire oublier qu’un autre danger guette Rosie et Maotou…