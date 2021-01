Oum le dauphin blanc - La marée noire

Lors d’une virée en mer, Yann, Oum, Patrick et Marina découvrent des oiseaux empêtrés dans une flaque d’hydrocarbure. Ils retournent au village pour les soigner et comprendre d’où vient cette flaque. Rapidement, Yann et Patrick découvrent qu’il s’agit d’une fuite dans un vieil oléoduc au large de Maotou. Il faut vite réparer la fuite avant qu’une marée noire ne submerge les côtes.