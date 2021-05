Oum le dauphin blanc - Le baiser du requin

Timéti poursuit son apprentissage auprès de Ramana pour devenir chaman. Mais pour passer au niveau supérieur, elle va devoir accomplir un rituel qui consiste à déposer un baiser sur le nez d’un requin. Sa mère s’y oppose fermement et lui interdit de continuer à prendre d'aussi dangereuses leçons. Timéti désobéit à Maeva et part s’entraîner avec Yann et Auru. Mais tout ne va pas se passer comme prévu.