Oum le dauphin blanc - Le dauphin Maui

Yann fait la découverte d’un dauphin Maui, qui semble perdu et affamé. C’est une espèce extrêmement rare et ne sachant rien de son alimentation, Yann décide de se servir d’un moteur de son invention pour créer un robot capable d’observer ses congénères et ainsi découvrir ce qu’ils mangent. Mais Yann n’aurait-il pas dû écouter les mises en garde de Patrick qui juge son moteur trop dangereux ?