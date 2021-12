Oum le dauphin blanc - Le retour d'Igor

Igor, le dauphin soldat est de retour. Auru qui a noué un lien particulier avec lui est sans doute le plus content de le revoir. Mais la joie fait vite place à l’inquiétude quand Igor emmène Oum avec lui. Il veut lui montrer quelque chose : les sonars des dauphins vivant aux alentours de l’île sont perturbés et ils finissent par s’échouer sur les plages. Même Oum est touché par ce mal étrange. Le temps presse, Yann et ses amis doivent vite en découvrir la cause.