Oum le dauphin blanc - Le Roi des homards

Marina découvre un magnifique homard pour qui elle se prend d’amitié et dont elle ne veut plus se séparer. Yann et ses amis font tout pour la convaincre de le rapporter là où elle l’a trouvée. La fillette finit par accepter, mais nos héros tombent alors sur Blaise et Rico qui braconnent des crustacés et se mettent à les pouchasser pour mettre la main sur ce spécimen, qui n'est autre que le diner de leur patron Van Krook.