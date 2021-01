Oum le dauphin blanc - Le sommeil de Ramana - Partie 2

La perle poemari a été volée par Blaise et Rico et le volcan de l’île s’est réveillé. Maotou va disparaître sous la lave si nos héros ne récupèrent pas rapidement la perle légendaire. Yann et ses amis doivent reprendre la perle des mains de Van Krook. Grâce à Clarissa ils parviendront peut-être à le convaincre de sauver l’île de Maotou et réveiller Ramana ?