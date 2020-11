Oum le dauphin blanc - Le triangle de Maotou

Un phénomène étrange sème la panique dans les eaux de Maotou. A un point précis, les appareils électriques des avions se dérèglent et d’immenses tourbillons manquent d’engloutir les navires. Yann et ses amis décident de mener l’enquête. Auru, pour sa part est persuadé que tout est de sa faute car il a mangé les offrandes destinées à Tumura Ifenua, la déesse-pieuvre qui sommeille au plus profond des eaux de Maotou.