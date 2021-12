Oum le dauphin blanc - Les abysses de Maotou

Marina a ramené ses petits copains au galion, elle jubile à l’idée de leur montrer tous ses jouets. Mais les enfants n’ont d’yeux que pour Yann. Alors, pour se vanter, Marina leur fait croire qu’elle sait piloter « La Tortue », le sous-marin d'Oncle Patrick. Elle propose de le leur faire visiter, mais la petite bande se retrouve coincée à l’intérieur et part pour une visite mouvementée des abysses de Maotou. Yann, Oum et leurs amis vont devoir intervenir au plus vite pour les tirer d'affaire.