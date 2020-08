Oum le dauphin blanc - Les pêcheurs du dimanche

Timéti se voit confier le restaurant de sa mère pour la journée, aidée par Yann et Marina, tout se passe pour le mieux, jusqu’à l’arrivée d’Auru qui va réveiller des tensions et provoquer un enchaînement de catastrophes, et nos héros vont devoir s’entendre pour mener à bien une commande importante.