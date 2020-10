Oum le dauphin blanc - Les vagues de Maotou

Depuis quelques temps, le niveau de la mer monte, le restaurant de Maeva est inondé et les vagues deviennent de plus en plus grosses et dangereuses. Yann est inquiet, il se passe quelque chose d’anormal. Pour ne rien arranger, Ramana révèle qu’une prophétie prévoit la disparition complète de Maotou suite à l’apparition d’une « étoile ». Yann et ses amis sont perplexes ; quelle est cette étoile dont parle Ramana ? Il faut faire vite, il reste peu de temps pour sauver Maotou !