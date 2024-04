Oum le dauphin blanc - Les Yeux Du Dauphin

Yann et Maimiti ont mis au point masque de plongée en réalité augmentée permettant de pouvoir nager dans les eaux les plus sombres et opaques de Maotou. Grâce au masque, Yann trouve une grotte secrète où sont cachés des tikis maudits. Pour Ramana, il faut détruire ce masque, car personne ne doit mettre la main sur ces tikis. Mais est-ce qu’il n’est pas déjà trop tard ?