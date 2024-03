Oum le dauphin blanc - L'Esprit Des Van Krook

Van Krook et ses sbires débarquent à Maotou pour demander asile et protection. Ils sont terrorisés par un mystérieux esprit maléfique qui hanterait les eaux de Maotou et s’amuserait à couler les bateaux de la dynastie Van Krook. Oncle Patrick leur offre le gîte et le couvert, le temps qu’ils lèvent le voile sur cet étrange phénomène.