Oum le dauphin blanc - L'étrange Robinson

Yann, Auru et Timéti retrouvent un naufragé hirsute, abandonné sur une île déserte. Mais étrangement, celui-ci refuse catégoriquement de rentrer avec eux. Il veut rester sur son île. Yann et ses amis vont tout faire pour découvrir ce qui le pousse à rester et le convaincre de revenir à la civilisation.