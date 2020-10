Oum le dauphin blanc - L'extraterrestre

Alors que Yann, Auru, Marina et Timéti décident de passer la nuit à la belle étoile, ils sont interpellés par d’étranges lueurs dans le ciel. Quand ils voient les lumières s’abîmer au large de Maotou, nos héros décident d’aller voir ce que c’est et découvrent alors une créature incroyable ressemblant à un extraterrestre ! Yann et nos amis doivent vite découvrir la vérité sur cet étrange phénomène avant que la panique ne se répande à Maotou.