Oum le dauphin blanc - L'oiseau rare

Lors d’une sortie en mer avec Yann, Auru et Timéti, Clarissa blesse accidentellement un oiseau rare, un fou bleu. Ils n’ont pas le choix et doivent ramener l’oiseau blessé sur le yacht de Van Krook pour le soigner. Mais la rareté de l’oiseau attire rapidement les convoitises, et nos héros ne sauront bientôt plus à qui faire confiance pour le sauver.