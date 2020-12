Oum le dauphin blanc - Mariage à Maotou

Pour relancer le tourisme et la fréquentation de son restaurant, Maeva décide d’organiser des mariages à Maotou. Yann lui suggère de tourner une vidéo promotionnelle pour son projet et c’est Oncle Patrick qui jouera le rôle du marié. Tout se déroule pour le mieux, jusqu’au moment où Ramana leur annonce… qu’il les a réellement mariés ! Maeva et Timéti vont devoir vivre au galion, le temps de trouver une solution et la cohabitation ne s’annonce pas de tout repos !