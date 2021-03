Oum le dauphin blanc - Mystères et boulets de canon

Yann, Timéti et Auru découvrent une épave remplie de tikis volés aux habitants de Maotou. Yann retrouve de grosses pierres ressemblant à des boulets de canon tout autour du navire. Mais quand ils reviennent le lendemain, des tikis ont disparu et d’autres boulets de canon sont apparus ! Yann et ses amis enquêtent pour lever le voile sur ce mystère.