Oum le dauphin blanc - Pêche Toxique

Van Krook, Blaise et Rico sont victimes d’une intoxication alimentaire après avoir volé la pêche d’Auru. Très malades, ils ne parviennent plus à diriger leur yacht qui finit par s’écraser contre le ponton de Maeva. Cette intoxication inquiète nos héros qui partent à la recherche d’une plante très rare pour guérir Van Krook et ses sbires.