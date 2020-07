Oum le dauphin blanc - Petit Oum

Oum et Yann font la rencontre d’un bébé dauphin et de sa mère ettrès vite, Yann est jaloux de la complicité qu’Oum a avec ses nouveaux amis, mais il va devoir surmonter sa rancœur car le danger rôde: en effet, Blaise et Rico ont bien l’intention de mettre la main sur leurs invités.