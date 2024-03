Oum le dauphin blanc - Qui Veut La Peau De Jack ?

Jack arrive un soir à l’improviste au galion et prétexte que Jackpot soit malade pour l’emmener à Manava. Mais une fois là-bas, Jack vole le Taaora et s’enfuit à son bord. Yann et ses amis doivent à tout prix l’arrêter. Ils essayent surtout de comprendre quelles sont les raisons qui ont pu pousser leur ami Jack, à agir de la sorte.