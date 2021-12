Oum le dauphin blanc - Sauver Billy

Billy, un bébé orque né en captivité, est confié à Oncle Patrick pour qu’il puisse retourner à la vie sauvage. Mais Billy, fougueux et joueur, sème la pagaille au village. Papa Tuanaku, ne laisse que peu de temps à Patrick pour que l'orque parvienne à se débrouiller loin des humains. Yann, Oum et leurs amis vont devoir lui apprendre à pêcher seul et à ne pas trop s’approcher des requins, les ennemis jurés des orques. Heureusement Oum est là pour l’"épauler" dans cet apprentissage difficile.