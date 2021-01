Oum le dauphin blanc - Seconde chance

Blaise et Rico en ont plus qu’assez de Van Krook et de ses insultes incessantes. Cette fois-ci, ils démissionnent ! Ils vont voir Maeva qui s’est lancée dans la livraison de repas à domicile et proposent leurs services comme livreurs. Elle hésite mais finit par leur offrir une seconde chance en les embauchant. Mais suspicieux, Auru convainc Yann de les espionner, ils cachent peut-être bien leur jeu…