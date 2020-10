Oum le dauphin blanc - SOS naufragés

Auru et Clarissa sont pris dans une tempête et échouent sur une île déserte. Il va falloir survivre en attendant les secours. Auru tente de rassurer Clarissa et fait preuve de beaucoup d’ingéniosité pour que leur île déserte soit la plus confortable possible. Pour la première fois, Clarissa commence à voir les qualités d’Auru. Mais en allant chercher du bois, Auru fait une découverte stupéfiante. Sont-ils vraiment sur une île déserte ? Et doit-il le dire à Clarissa ?