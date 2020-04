Oum le dauphin blanc - Un fantôme sous les mers

Lors d’une plongée, Yann et ses amis font la découverte d’un mystérieux monstre marin, qui semble apparaître et disparaître à sa guise alors qu’Auru pense à une supercherie, Yann et Timéti vont mener l’enquête pour découvrir la vraie nature de ce monstre.