Oum le dauphin blanc - Yacht en folie

Van Krook et ses sbires vont devoir quitter le yacht pour quelque temps, Clarissa est aux anges, elle va organiser une fête géante sur le bateau de son oncle. Auru est partant mais Yann et Timéti sont plus difficiles à convaincre. Faire une fête sur le yacht de leur ennemi juré ? Ce n’est sans doute pas une bonne idée, mais ils sont curieux de découvrir ce qui peut éloigner Van Krook de son précieux bateau. Ils décident d’enquêter alors que la fête bat son plein.