Oum le dauphin blanc - Yann chef de clan

Papa Tuanaku et Tapuna reviennent malades de leurs vacances. La place de chef est vacante et Ramana doit désigner un remplaçant à Papa Tuanaku. Auru est sûr d’être choisi, mais c’est Yann que Ramana désigne. Auru est furieux, d’autant que Yann ne connaît rien à la fonction de chef. Le pauvre va devoir faire au mieux et prendre les bonnes décisions pour ne pas plonger le village dans la zizanie.