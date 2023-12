Avant-première - Panda - S01 E04 - Mon nom est Panda

Un flamant rose tué d’une balle et un revolver à barillet retrouvé dans un canal. Panda et Lola remontent sa piste et débarquent sur les terres de la manade Castan où la loi du silence règne en maître. Très vite pourtant, Panda et Lola identifient une potentielle scène de crime avec une patronne en fuite et un saisonnier disparu. Mais toujours pas de cadavre…