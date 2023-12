Panda - On a un cadeau pour vous : le bêtisier en exclu !

Evidemment qu'on allait clôturer cette saison avec un bêtisier ! Pour terminer en beauté, on vous offre un résumé des meilleurs moments off de la série... surtout ceux de Panda et Lola. Ce bêtisier, c'est 12 minutes de joie, de bonne humeur et de fous rires... Regardez !