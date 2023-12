Panda - S01 E03 - Démon de minuit

Un homme est retrouvé poignardé au petit matin. Très vite, tout mène Panda et Lola à un lieu : l’Hacienda, un bar de bord de mer connu pour ses délirantes soirées karaoké. Alors l’Hacienda, petit paradis ? Panda n’y croit pas. Et quoi de mieux qu’un bar boîte où l’alcool coule à flot pour délier les langues ? Panda et Lola s’infiltrent undercover.