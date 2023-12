Panda - S01 E05 - Panda'splash (Premières minutes)

L’AquaParadise… Sa piscine à vagues et sa «rivière magique» avec au bord… un cadavre ! La femme du propriétaire du parc aquatique. A quelques pas de là, un bébé abandonné : celui de la femme de ménage ! Première suspecte ? Non, témoin de la scène de crime et victime d’un kidnapping ! Panda et Lola ont désormais un homicide, un enlèvement et un bébé sur les bras.