Papillon noir

Cultivé et ambitieux, Richard (Stéphane Freiss) est un scénariste en manque d'inspiration. Angoissé et rongé par l'alcool, l'écrivain s'embourbe dans une solitude désespérante jusqu'au jour où il rencontre un mystérieux vagabond, Jack (Eric Cantona), homme libre et charismatique qu'il décide d'héberger quelques jours... Jack va alors toucher un point sensible chez l'écrivain en manque d'imagination. «Vous allez raconter notre histoire.» Un huis clos aux allures hitchcockiennes s'engage...