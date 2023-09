Parfaite à tout prix

Thriller • Fiction étrangère |

Ava et son frère Ryan vivent avec leur mère, Leslie. Leur père est décédé récemment. Leslie continue à mener l'entreprise familiale d'organisation d'événements, mais elle a du mal à joindre les deux bouts. Ryan est soigné pour un T.D.A.H. et est passionné de musique. Ava espère obtenir une bourse pour l'université en tant que sportive. Pour améliorer ses performances, elle commence à prendre les cachets que le médecin prescrit à son frère. Elle rêve de se faire des amis, malheureusement ceux qu'elle rencontre ne la séduisent que dans le but qu'elle leur fournisse des cachets, pour se droguer.