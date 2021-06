Séries & Fictions

Quand Lorène Maréchal, jeune fille modeste, perd sa mère, elle part à la recherche de son père et est propulsée dans la vie de trois riches familles parisiennes : les Cipriani, les Saint-Faye et les Kervadec. Trois familles puissantes, aussi ambitieuses que sans scrupules et à qui appartient l'empire "Carialis", une compagnie d'armateurs. Pour retrouver son père elle devra mettre de coté son idéalisme et son innocence pour affronter une la jeunesse dorée du 16e arrondissement parisien, où les apparences, les amitiés sont trompeuses et où une seule valeur met tout le monde d'accord : l'argent !