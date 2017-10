Arthur vous donne rendez-vous pour sa nouvelle émission « Pas de ça entre nous » vendredi 20 octobre !

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Sortez vos agendas. Vendredi 20 octobre Arthur prend les commandes de l’émission Pas de ça entre nous et vous donne rendez-vous dès 23h25. Votre fin de soirée sera placée sous le signe de la rigolade et attendez-vous à vous tordre de rire. Dans ce nouveautalk-show, Arthur et une bande d'humoristes vont passer au crible des invités de prestige. Pendant plusieurs jours, Arthur et son équipe ont espionné leurs faits et gestes sur les réseaux sociaux, mais pas que. Ils s’apprêtent à ressortir des dossiers que certains penser enterrés à jamais… Un point essentiel à retenir : ils n’ont pas de limites !





Pour la première, l’animateur s’est entouré de Cartman, Geremy Credeville et Viktor Vincent. A sa table, il reçoit également Jérôme Commandeur, Arnaud Ducret, Shy’m, Issa Doumbia, Philippe Lacheau et Tarek Boudali. Les célébrités vont passer une soirée qu’elles ne sont pas prêtes d’oublier. Et pour cause, celles-ci sont venues sans même savoir ce qui les attendait. Sur le plateau, l’ambiance est bon enfant et les fous rires sont inévitables. La bonne nouvelle est qu’ils pourront se consoler avec des popcorns… Pour ne rien manquer de ce nouveau talk-show Pas de ça entre nous, rendez-vous vendredi 20 octobre dès 23h23 sur TF1 !





Découvrez un avant-goût de ce qu’il vous attend avec les premières images de l’émission ci-dessous :