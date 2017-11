A quoi ressemblait Amir enfant ? Si les téléspectateurs et internautes l’ont découvert lors de la saison 3 de The Voice, sachez que le jeune homme donnait déjà de la voix étant enfant. En exclusivité pour « Pas de ça entre nous », Arthur vous livre des vidéos inédites du chanteur Amir, jeune. Un grand moment de télévision pour l’artiste qui n’avait pas revu ces images depuis des siècles. Pour Arthur, les familles des artistes sont ses « meilleures balances ». Et il n’a pas tort ! MYTF1 vous propose de visionner cette séquence !