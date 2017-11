Amir, Ary Abittan, Baptiste Lecaplain, un trio de bo(g)losses

On les connaît acteurs, chanteurs, humoristes, mais on ne les connaissait pas forcément… trouillards ! Sur le plateau de « Pas de ça entre nous », Arthur a ressorti le plus gros dossier de chacun des trois invités. On commence avec Amir. Le chanteur était l’un des candidats de l’émission Fort Boyard. Tétanisé à l’idée de sauter dans le vide, le jeune homme a fait marche-arrière malgré les encouragements de ses camarades. On poursuit avec Ary Abittan. Perché en hauteur lors d’un tournage, le jeune homme est pris de panique et ordonne aux caméramans de couper. On termine avec Baptiste Lecaplain. Le comédien est mort de trouille alors qu’il se trouve dans les montagnes russes. MYTF1 vous propose de visionner cette séquence !